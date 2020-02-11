Ассоциация развития бизнеса поддержала снижение страховых взносов

Обсуждаемую правительством идею о снижении страховых взносов для работодателей поддержал президент Ассоциации развития бизнеса Сергей Гузев. Он уверен, после снижения налоговой нагрузки предприниматели перестанут тайно платить сотрудникам «денежку в конверте».

Накануне газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников заявила о продолжении обсуждения Правительством РФ под руководством Михаила Мишустина снижения социальных взносов.

Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам малого бизнеса Гузев рассказал «Политике Сегодня», что такие меры благоприятны не только для работодателей, но и для сотрудников.

«Это однозначно интересно. Я сам предприниматель: сейчас получается, что зарплата человека — это не 100 тысяч рублей, а минимум 150 тысяч рублей для компании, при этом человек получает всего 100 тысяч рублей на руки. Если снизят страховые взносы, то у нас есть шанс повысить зарплату — на оставшуюся разницу работодатель может себе это позволить, по договоренности с работником», — поделился Гузев.

Рассматриваемые министрами варианты снижения общей ставки разнообразны. Один из вариантов — с 30 до 23–25%, а для высоких зарплат пониженная ставка может быть отменена, сообщает газета. По мнению Гузева, мера поможет значительно уменьшить количество «серых» зарплат на рынке труда.

«Больше работодателей будут выходить из тени и рынок труда станет более прозрачным — сегодня работодатель старается минимизировать налоговую нагрузку за счет того, что платит людям «денежку в конверте». Я считаю, если такая мера по снижению страховых выплат будет предпринята, то здесь однозначно будут плюсы», — заключил эксперт.

Дискуссии на тему снижения страховых взносов обсуждались еще командой экс-главы кабмина Дмитрия Медведева. В 2017 году предлагалось снизить страховые взносы до 22%, а взамен повысить НДС с 18 до 22%. Сообщается, что сейчас правительством такой вариант уже не рассматривается.