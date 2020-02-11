Сенатор Цеков предложил провести информационную кампанию против Facebook

Член Международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал призыв основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска всем удаляться из социальной сети Facebook, которую американский бизнесмен назвал «отстоем».

По мнению крымского сенатора Цекова, которое он высказал в беседе с изданием iReactor, российским пользователям действительной уже давно следовало отказаться от использования этой американской соцсети, но сделать это они должны добровольно, так как блокировка Facebook на территории России не стала бы эффективным решением.

«Я думаю, что блокировка, как я понял, это не очень благоприятная вещь. Мы блокируем Facebook, они блокируют «Одноклассники», «ВКонтакте» и так далее. Это все может зеркально быть. Поэтому есть вопросы. Но что нужно делать? Я считаю, нужно запретить чиновникам использовать Facebook не только в государственных целях, но и в личных целях», — отметил сенатор, добавив, что рядовые граждане должны сами принять соответствующее решение.

У самого Цекова, по его словам, нет аккаунта в американской соцсети и он призывает своих коллег и жителей Крыма отказаться от своих страничек в Facebook. Россияне, добавил сенатор, могут общаться в отечественных социальных сетях, в то время как компания Марка Цукерберга является русофобской и потакает американским политическим элитам.

Также Цеков напомнил, что во время недавней трагедии, когда таиландец расстрелял десятки людей, он вел трансляцию именно в Фейсбуке.

«Я бы только за это их запретил. Я думаю, это беда, и сегодня многие страны и общественные деятели понимают, что Facebook наносит большой вред человеческому сообществу», — подчеркнул он.

В заключение сенатор предложил провести на высоком уровне информационную кампанию против использования американских социальных сетей, выразив надежду на то, что люди прислушаются к этому призыву.