РФ намерена разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии

РФ намерена разместить на своей военной базе в Киргизии средства ПВО. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков.

«Планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение», — заявил он во время выступления в Госдуме.

По его словам, следующий этап — размещение на российской военной базе средств противовоздушной обороны. Он также уточнил, что будут реконструированы объекты аэродрома «Кант».

Российский лидер Владимир Путин в декабре прошлого года внес в Госдуму на ратификацию протокол с изменениями в договоре о военной базе России в Киргизии, согласно которому Москва сможет ввести в состав базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.