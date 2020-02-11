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13:52   11 Февраля 2020
Россия

РФ намерена разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии

РФ намерена разместить средства ПВО на военной базе в Киргизии

РФ намерена разместить на своей военной базе в Киргизии средства ПВО. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны России Николай Панков. 

«Планируем в ближайшей перспективе ввести в состав объединенной российской военной базы подразделения беспилотных летательных аппаратов и организовать их применение», — заявил он во время выступления в Госдуме. 

По его словам, следующий этап — размещение на российской военной базе средств противовоздушной обороны. Он также уточнил, что будут реконструированы объекты аэродрома «Кант». 

Российский лидер Владимир Путин в декабре прошлого года внес в Госдуму на ратификацию протокол с изменениями в договоре о военной базе России в Киргизии, согласно которому Москва сможет ввести в состав базы подразделения беспилотных летательных аппаратов.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #киргизия #общество #пво #военная база

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