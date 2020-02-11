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13:35   11 Февраля 2020
Весь мир

Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг анонсировал переговоры министров обороны НАТО. Об этом он заявил во вторник, 11 февраля.

По словам Столтенберга, в среду, 12 февраля, главы Минобороны стран НАТО обсудят ответ на угрозу безопасности альянсу от российских ядерных и обычных ракет.

«Обсудим наш ответ на весь диапазон российских ракетных систем: обычных, ядерных и ракет на стадии разработки», — заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии переговоров. 

Кроме того, генсек НАТО считает, что необходимо применять новые меры контроля над вооружениями перед лицом новых ракетных систем России. По его словам, Североатлантический альянс не будут размещать ракеты на территории Европы, но будет обеспечивать безопасность. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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