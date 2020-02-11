Глава ДНР не верит в желание Зеленского прекратить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что намерен прекратить конфликт в Донбассе. Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин не верит заявлениям официального Киева, сообщает ФАН.

По словам Пушилина, не только он, но и весь народ Донбасса не верит в эти обещания. По мнению депутата, Зеленский не хочет и не может остановить конфликт.

«Если бы хотел, как пишут украинские СМИ, то не отказался бы от разведения вооружений по всей линии разграничения, а также главнокомандующий Зеленский давно отдал бы публичный приказ о прекращении огня с указанием последствий за его нарушение. Среди желающих прекратить войну помощник украинского президента Ермак ( Андрей – ред.) назвал самых главных жаждущих мира — жителей ДНР и ЛНР. Голос Донбасса, очевидно, не слышен в Киеве из-за канонады, ежедневно устраиваемой украинскими вооруженными формированиями», — обратил внимание Денис Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что только за последний месяц украинская сторона нарушила режим прекращения огня 260 раз, 25 домов и четыре объекта инфраструктуры разрушены.

«Гораздо громче и убедительнее любых «миротворческих заявлений» официального Киева прозвучали 1814 боеприпасов, выпущенных по республике только с начала месяца. Это смертельное железо заглушает все слова о мифических желаниях Зеленского тысячекратно», — заключил Пушилин.

Конфликт на территории Украины длится с 2014 года. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости, не согласившись с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.