РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС

Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, сообщили в Минфин РФ.

В ведомстве отметили, что вопрос сложный. Ранее первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что Белоруссия просит у России снизить ставку по кредиту, выданному под строительство атомной электростанции БелАЭС, а также отложить сроки и расширить временные рамки его выплаты с учетом изменения плановых сроков ввода станции в эксплуатацию.

Заместитель белорусского министра энергетики Михаил Михадюк заявил, что Министерство энергетики Белоруссии не исключает использования на Белорусской АЭС ядерного топлива не российского производства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, заявлял о намерении республики закупать у РФ 30-40 процентов от необходимой Белоруссии нефти.