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13:29   11 Февраля 2020
Россия

Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

Российский кабмин проработает вопрос о возможных компенсациях операторам связи за бесплатный доступ граждан к социально значимым сайтам. Об этом во вторник, 11 февраля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С этой темой будет разбираться правительство. Конкретной проработкой, конкретным изучением этих финансовых запросов будет заниматься правительство», — заявил он.

Ранее стало известно, что операторы сотовой связи и интернет-организации потребовали у государства компенсаций за бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

Минкомсвязь потребовала обеспечить для россиян бесплатный доступ к порталу государственных услуг, а также сайтов всех органов власти с 1 марта 2020 года. Соответствующее решение было принято во время реализации проекта «Доступный инернет», о котором заявил глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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