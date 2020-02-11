Согласно исследованию по качеству образования по обществознанию, которое провела Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по качеству образования по обществознанию. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, проводившиеся в 2016 году исследования качества образования по предмету обществознание показали, что российских восьмиклассников плохо осведомляют о профессиях.

«Проводил эти исследования Рособрнадзор. Они показали низкий уровень осведомленности восьмиклассников о профессиях», — сказал Сергей Кравцов.

Участники исследования указывали хотя бы две профессии в заданной сфере деятельности, кратко охарактеризовали круг обязанностей и называли два предмета школьной программы, которые необходимо изучить углубленно будущим представителям данной профессии.

«В зависимости от сферы деятельности с заданиями полностью справились от пяти до 15 процентов участников», — резюмировал министр.