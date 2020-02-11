Указ об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не подписан, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявлял в своем Telegram-канале, что помощник президента РФ покинул госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении». В Кремле уточнили, что политика РФ в отношении Украины не менялась. Сам Сурков эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.