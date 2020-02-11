Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС
Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

 Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры
Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

 Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ

Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ
Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС
Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

 Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры
Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

 Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ

Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ
13:14   11 Февраля 2020
Россия

Указ об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не подписан

Указ об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не подписан

Указ об освобождении Владислава Суркова от обязанностей пока не подписан, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявлял в своем Telegram-канале, что помощник президента РФ покинул госслужбу «в связи со сменой курса на украинском направлении». В Кремле уточнили, что политика РФ в отношении Украины не менялась. Сам Сурков эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#сурков #песков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...