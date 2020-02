Поставки российских вооружений не отменят в связи с коронавирусом

Сроки поставок российского оружия за рубеж скорректируют в связи с эпидемией коронавируса, но не отменят. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил представитель пресс-службы «Рособоронэкспорта».

По его словам, сейчас препятствий, которые помешают российской государственной компании выполнять контрактные обязательства, нет​​​. «Рособоронэкспорт» внимательно изучает эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавируса.

