Поставки российских вооружений не отменят в связи с коронавирусом

Сроки поставок российского оружия за рубеж скорректируют в связи с эпидемией коронавируса, но не отменят. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил представитель пресс-службы «Рособоронэкспорта».

По его словам, сейчас препятствий, которые помешают российской государственной компании выполнять контрактные обязательства, нет​​​. «Рособоронэкспорт» внимательно изучает эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавируса.

«Рассматриваются возможные мероприятия и сценарии, которые в отдельных случаях могли бы стать следствием двусторонних договоренностей по корректировке сроков поставки продукции военного назначения, но не их отмене», — объяснил представитель РОЭ.