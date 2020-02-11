Поставки российских вооружений не отменят в связи с коронавирусом
Сроки поставок российского оружия за рубеж скорректируют в связи с эпидемией коронавируса, но не отменят. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил представитель пресс-службы «Рособоронэкспорта».
По его словам, сейчас препятствий, которые помешают российской государственной компании выполнять контрактные обязательства, нет. «Рособоронэкспорт» внимательно изучает эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавируса.
«Рассматриваются возможные мероприятия и сценарии, которые в отдельных случаях могли бы стать следствием двусторонних договоренностей по корректировке сроков поставки продукции военного назначения, но не их отмене», — объяснил представитель РОЭ.
"Publications, patents and profits are not what matters most now. What matters most is stopping the #2019nCoV outbreak, and saving lives. With your support, that is what we can do together"-@DrTedros— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020