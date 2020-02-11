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13:10   11 Февраля 2020
Россия

Поставки российских вооружений не отменят в связи с коронавирусом

Поставки российских вооружений не отменят в связи с коронавирусом

Сроки поставок российского оружия за рубеж скорректируют в связи с эпидемией коронавируса, но не отменят. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил представитель пресс-службы «Рособоронэкспорта».

По его словам, сейчас препятствий, которые помешают российской государственной компании выполнять контрактные обязательства, нет​​​.  «Рособоронэкспорт» внимательно изучает эпидемиологическую обстановку, вызванную распространением коронавируса.

«Рассматриваются возможные мероприятия и сценарии, которые в отдельных случаях могли бы стать следствием двусторонних договоренностей по корректировке сроков поставки продукции военного назначения, но не их отмене»,  — объяснил представитель РОЭ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#оружие #общество #рособоронэкспорт #коронавирус

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