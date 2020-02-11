Замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака можно считать главным по вопросам Украины. Об этом во вторник, 11 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ФАН.

Журналисты поинтересовались у Пескова, было ли передано в администрации президента кураторство по Украине Козаку. Пресс-секретарь российского лидера ответил утвердительно.

Он также уточнил, что в новой должности Козак будет заниматься украинскими делами и вопросами интеграции РФ с другими государствами.

«Могу констатировать, что да, Козак занимается и будет заниматься в своей должности украинскими вопросами. Точная формулировка о его обязанностях будет зафиксирована позднее», — заявил он.

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит в отставку из-за смены курса на украинском направлении.