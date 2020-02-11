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13:11   11 Февраля 2020
Россия

Песков назвал Козака главным по Украине в Кремле

Песков назвал Козака главным по Украине в Кремле

Замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака можно считать главным по вопросам Украины. Об этом во вторник, 11 февраля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ФАН.

Журналисты поинтересовались у Пескова, было ли передано в администрации президента кураторство по Украине Козаку. Пресс-секретарь российского лидера ответил утвердительно.

Он также уточнил, что в новой должности Козак будет заниматься украинскими делами и вопросами интеграции РФ с другими государствами.

«Могу констатировать, что да, Козак занимается и будет заниматься в своей должности украинскими вопросами. Точная формулировка о его обязанностях будет зафиксирована позднее», — заявил он. 

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит в отставку из-за смены курса на украинском направлении.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество #козак

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