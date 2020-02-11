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12:59   11 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что выполнение сочинских договоренностей по Сирии остается главным

Песков заявил, что выполнение сочинских договоренностей по Сирии остается главным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главным в вопросе предотвращения конфликта в Сирии остается выполнение сочинских договоренностей, достигнутых Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Журналисты спросили Пескова о том, как РФ может предотвратить развитие ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Официальный представитель Кремля отметил, что для Москвы было и остается важным выполнение договоренностей, достигнутых в Сочи. 

«К сожалению, на протяжении длительного времени террористические группировки достаточно вольготно себя чувствуют в Идлибской зоне, организовывают нападения и на сирийцев, и на российских военных», — заявил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что ситуация в Идлибе беспокоит Кремль.

Ранее источник агентства Reuters сообщил, что российская делегация покинула Турцию без сделки по Идлибу

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Автор: Ольга Воскресенская
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