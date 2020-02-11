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12:57   11 Февраля 2020
Россия

Рабгруппа по Конституции еще не приняла решение об увеличении квоты президента в Совфеде

Рабгруппа по Конституции еще не приняла решение об увеличении квоты президента в Совфеде

Рабочая группа по изменению Конституции выступила за увеличение квоты президента в Совете Федерации. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что принятых решений по этому вопросу пока нет.

«Ничего пока не определено, принятых решений нет. Поэтому это одно из многих предложений и инициатив, которые озвучиваются в рамках работы группы. Мне нечего нового вам сообщить», – сказал Песков журналистам.

Официальный представитель Кремля добавил, что работа по этому вопросу ведется и обратную связь по предложениям в Конституцию можно ожидать 13 февраля.

«Какого-то четкого дедлайна нет, работа ведется. Давайте дождемся четверга. Там какие-то заявления будут сделаны», – сообщил Песков.

15 января Путин предложил внести поправки в Конституцию. Он пояснил, что не видит смысла в изменении Основного закона страны, однако ряд поправок в Конституцию пора внести. При этом Путин отметил, что не может подписать поправки к Конституции, если их не поддержат граждане на общероссийском голосовании.

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Автор: Алина Бранцевич
#путин #совфед #песков #конституция

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