Российский лидер Владимир Путин во вторник, 11 февраля, работает в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в середине дня Владимир Путин примет главу «Роснефти» Игоря Сечина, чтобы обсудить итоги 2019 года, передает Федеральное агентство новостей. Журналисты уточнили, обсудят ли Владимир Путин и Игорь Сечин сделку ОПЕК+.

«Роснефть – это одна из крупнейших нефтяных компаний, нельзя исключать, что они ее обсудят», — ответил Песков.

Без комментариев представитель Кремля оставил отношение президента РФ к сделке ОПЕК+. Однако Песков напомнил, что Роснефть — крупнейший налогоплтательщик в стране. После восьми вечера ожидается международный телефонный разговор, но об этом проинформируют позже.