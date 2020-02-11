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Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

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 Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

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12:47   11 Февраля 2020
Россия

Путин 11 февраля проведет с Сечиным встречу по итогам 2019 года

Путин 11 февраля проведет с Сечиным встречу по итогам 2019 года

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 11 февраля, работает в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в середине дня Владимир Путин примет главу «Роснефти» Игоря Сечина, чтобы обсудить итоги 2019 года, передает Федеральное агентство новостей. Журналисты уточнили, обсудят ли Владимир Путин и Игорь Сечин сделку ОПЕК+. 

«Роснефть – это одна из крупнейших нефтяных компаний, нельзя исключать, что они ее обсудят», — ответил Песков.

Без комментариев представитель Кремля оставил отношение президента РФ к сделке ОПЕК+. Однако Песков напомнил, что Роснефть — крупнейший налогоплтательщик в стране. После восьми вечера ожидается международный телефонный разговор, но об этом проинформируют позже. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #песков #роснефть #сечин

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