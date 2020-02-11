Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС
Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

 Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры
Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

 Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ

Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ
Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС
Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

 Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры
Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

 Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ

Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ
12:44   11 Февраля 2020
Россия

Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию пока не назначена

Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию пока не назначена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию пока не назначена. По словам официального представителя Кремля, также пока неизвестны сроки по голосованию.

Журналисты спросили Пескова о том, что голосование могут провести 25 апреля, этот день объявят выходным. В ответ пресс-секретарь президента сказал, что существуют разные точки зрения. 

«Такая точка зрения вынесена на обсуждение рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принимается», — заявил Дмитрий Песков.

 

Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию пока не назначена

«Будет встреча рабочей группы. Можно предположить, что там речь пойдет об основных параметрах, которые обсуждаются. Пока не можем говорить о каких-то четких, решенных вопросах», — резюмировал Песков.

Ранее депутат Павел Крашенинников анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по Конституции, она состоится 13 февраля. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #конституция #изменения в конституции

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...