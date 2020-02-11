Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата голосования по поправкам в Конституцию пока не назначена. По словам официального представителя Кремля, также пока неизвестны сроки по голосованию.

Журналисты спросили Пескова о том, что голосование могут провести 25 апреля, этот день объявят выходным. В ответ пресс-секретарь президента сказал, что существуют разные точки зрения.

«Такая точка зрения вынесена на обсуждение рабочей группы. Но каких-либо решений на этот счет не принимается», — заявил Дмитрий Песков.

«Будет встреча рабочей группы. Можно предположить, что там речь пойдет об основных параметрах, которые обсуждаются. Пока не можем говорить о каких-то четких, решенных вопросах», — резюмировал Песков.

Ранее депутат Павел Крашенинников анонсировал встречу президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по Конституции, она состоится 13 февраля.