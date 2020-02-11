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 Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ

Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ
12:50   11 Февраля 2020
Общество

Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ

Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ

Новый случай заболевания коронавирусом выявлен в ОАЭ, речь идет о гражданине Индии. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает министерство здравоохранения ОАЭ, передает агентство новостей WAM.

«Новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ у гражданина Индии», — сообщили в эмиратском ведомстве. 

Отмечается, что в ОАЭ с начала вспышки коронавируса заболели восемь человек. Одна из них — жительница КНР — уже выздоровела.

По данным эмиратского минздрава, состояние заболевших оценивается врачами как стабильное, кроме одного пациента, который пока находится в отделении интенсивной терапии. За ним наблюдают самые высококлассные специалисты, отмечает ведомство. 

Минздрав ОАЭ попросил всех местных жителей и иностранных резидентов быть осторожными и предпринимать меры, чтобы не заболеть. Рекомендуется как можно чаще мыть руки с мылом, а также прикрывать рот и нос во время кашля или чихания. 

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Автор: Олег Королев
#оаэ #весь мир #минздрав #коронавирус

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