Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ

Новый случай заболевания коронавирусом выявлен в ОАЭ, речь идет о гражданине Индии. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает министерство здравоохранения ОАЭ, передает агентство новостей WAM.

«Новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ у гражданина Индии», — сообщили в эмиратском ведомстве.

Отмечается, что в ОАЭ с начала вспышки коронавируса заболели восемь человек. Одна из них — жительница КНР — уже выздоровела.

По данным эмиратского минздрава, состояние заболевших оценивается врачами как стабильное, кроме одного пациента, который пока находится в отделении интенсивной терапии. За ним наблюдают самые высококлассные специалисты, отмечает ведомство.

Минздрав ОАЭ попросил всех местных жителей и иностранных резидентов быть осторожными и предпринимать меры, чтобы не заболеть. Рекомендуется как можно чаще мыть руки с мылом, а также прикрывать рот и нос во время кашля или чихания.