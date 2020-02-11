МИД РФ заявил о случаях заболевания коронавирусом в Африке

Министерство иностранных дел России заявило о случаях заболевания коронавирусом в Африке. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента Африки МИД России Олег Озеров.

Журналисты сказали Озерову о том, что в Африке нет ни одного случая заболевания коронаврусом, который бы был подтвержден официально.

«Они есть», — заявил Озеров, но не стал уточнять ни количество заболевших человек, ни страну, где именно зафиксирован коронавирус.

По данным на утро вторника, 11 февраля, в Китае более 42,6 тысячи человек заразились коронавирусом, вызывающим пневмонию. 1016 человек скончались. При этом выздоровевших почти в четыре раза больше — их 3996 человек на территории КНР.