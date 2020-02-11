Минтруда РФ предложило СФ проработать вопрос об удостоверении пенсионера

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил сенаторам совместно проработать вопрос о возможности введения удостоверения пенсионера. Ранее в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике главе Минтруда РФ предложили ввести удостоверение пенсионера, которое можно предъявить для подтверждения статуса, в том числе в музее, аптеке, поликлинике​​​.

«Если есть такая проблема, давайте мы совместно посмотрим», — ответил Антон Котяков.

По его словам, министерство не только переходит к проактивному режиму работы и межведомственному взаимодействию, но и старается уйти от выдачи «скоропортящихся» документов на бумаге, чтобы люди не тратили ресурсы, силы и время на их получение.