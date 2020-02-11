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12:29   11 Февраля 2020
Россия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии

Суд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии

Уроженец Киргизии Нурлан Муратов приговорен к 18 годам колонии строгого режима за убийство полицейского на станции метро «Курская» в 2018 году. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда во вторник, 11 февраля. 

«На основании вердикта присяжных признать виновным, назначить наказание в виде 18 лет колонии строго режима», — огласил решение судья.

По данным следствия, полицейский 23-х лет Андрей Райский остановил Муратова в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы разобраться в ситуации, правоохранитель отвел Муратова в отдел полиции, однако по пути зашел в служебный туалет. Тогда киргиз выхватил у Райского пистолет и убил его выстрелом в голову, а затем скрылся.

Отмечается, что Муратов получил российское гражданство 12 лет назад, однако до сих пор не знает в полной мере русскоо языка. В суде ему приходилось прибегать к помощи переводчика. Сначала он категорически отрицал вину, однако позже признался в содеянном. 

По словам Муратова, дать обличающие себя доказательства его убедили в СИЗО под давлением. Он отметил, что не дрался с полицейским и не стрелял из пистолета. Такое высказывание он сделал после вступления в дело нового защитника.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #уголовное дело #общество #муратов

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