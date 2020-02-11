Власти Таиланда выплатят семье погибших российских детей 140 тысяч долларов, об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

По словам Соснова, семья детей, погибших при столкновении катеров у Пхукета, получит почти девять миллионов рублей, передает РИА Новости.

Трагедия произошла утром 10 февраля неподалеку от острова Пхукет. Катер с тремя членами экипажа — гражданами Таиланда — врезался в судно, где находились 34 гражданина РФ и местный гид. Погибли двое детей — шестилетняя девочка и 12-летний мальчик, они вместе с бабушкой и дедушкой прилетели на отдых из Челябинска.

По предварительной информации, рулевой тайского катера не справился с управлением. Также одна из причин ЧП — превышение скорости обоих катеров почти в три раза. Также ранее сообщалось, что погиб один из водителей катеров, но Соснов эту информацию опроверг, уточняет ТАСС. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту гибели двух российских детей. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СКР взять ход расследования на контроль.