Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС
Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

 Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры
Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

 Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ

Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ
Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

Кабмин проработает вопрос о компенсациях за бесплатный доступ к значимым сайтам

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС

РФ и Белоруссия ведут переговоры по кредиту на строительство БелАЭС
Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

 Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры
Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

Угрозу безопасности НАТО от ядерных ракет России обсудят 12 февраля

 Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ

Врачи выявили коронавирус у гражданина Индии в ОАЭ
12:15   11 Февраля 2020
Россия

Власти Таиланда выплатят семье погибших российских детей 140 тысяч долларов

Власти Таиланда выплатят семье погибших российских детей 140 тысяч долларов

Власти Таиланда выплатят семье погибших российских детей 140 тысяч долларов, об этом сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

По словам Соснова, семья детей, погибших при столкновении катеров у Пхукета, получит почти девять миллионов рублей, передает РИА Новости. 

Трагедия произошла утром 10 февраля неподалеку от острова Пхукет. Катер с тремя членами экипажа — гражданами Таиланда — врезался в судно, где находились 34 гражданина РФ и местный гид. Погибли двое детей — шестилетняя девочка и 12-летний мальчик, они вместе с бабушкой и дедушкой прилетели на отдых из Челябинска.

По предварительной информации, рулевой тайского катера не справился с управлением. Также одна из причин ЧП — превышение скорости обоих катеров почти в три раза. Также ранее сообщалось, что погиб один из водителей катеров, но Соснов эту информацию опроверг, уточняет ТАСС. Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту гибели двух российских детей. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СКР взять ход расследования на контроль.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #происшествия #чп #таиланд #пхукет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Арктика 2020 СПб
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...