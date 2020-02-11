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12:39   11 Февраля 2020
Россия

Сенатор Цеков назвал участниц Pussy Riot прозападными «грантоедами»

Сенатор Цеков назвал участниц Pussy Riot прозападными «грантоедами»

Прозападных проплаченных провокаторов нужно наказывать жестче, чтобы в РФ не случилась ситуация, как на украинском Майдане. Такое мнение ФБА «Экономика сегодня» озвучил сенатор Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

Ранее правоохранительные органы Петербурга прервали съемки клипа группы Pussy Riot в поддержку ЛГБТ-ценностей и гендерного равенства. Также девушки выступают против действий сотрудников правоохранительных органов на протестных акциях. Всех участвующих доставили в отделение полиции, у одного из активистов нашли наркотики.

«Ситуация с Pussy Riot не уникальна – многие годы Фонд Сороса (Джорджа, американского олигарха –ред.) , Госдепартамент США и ряд других западных структур вскармливали подобные организации на Украине. Артистам сбивали чуждые ценности, проплачивали пропаганду протестных настроений, радикализировали их взгляды», – рассказывает Цеков.

По мнению сенатора, именно безнаказанность прозападных активистов привела к столкновениям на Майдане, в которых погибли люди, а сама Украина пришла в упадок.

Цеков уверен, что наказывать таких активистов нужно жестче. Кроме того, ответственность за такую деятельность должны нести и организаторы подобных мероприятий. Ведь «трудятся» активисты не идею, а за гранты, и как только финансирование закончится – провокаторов станет намного меньше.

«Все эти «грантоеды» привычно живут как на Украине, так и в России. Они выступают за «развитие демократии», «поддержку парламентаризма», «за права человека» и используют многие другие лозунги. Суть одна – дискредитировать моральные, нравственные и ментальные устои, посеять рознь. Если на Украине эти цели реализовывались на антироссийской и русофобской политике, то в России осознанно призывают к гражданскому неповиновению», – заключил сенатор.

Ранее Цеков заявил, что России пора перестать проявлять лояльность за организацию незаконных акций и наказывать организаторов по всей строгости. По словам сенатора, ужесточение законодательства для предотвращения общественных беспорядков должно происходить с учетом уникальности страны. 

 

 

 

 

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Автор: Алина Бранцевич
#цеков #протесты #провокации #pussy riot

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