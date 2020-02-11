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12:05   11 Февраля 2020
Россия

Почти 15 миллиардов рублей потратят на оснащение МЧС современной техникой

Почти 15 миллиардов рублей потратят на оснащение МЧС современной техникой

Реагирующим подразделениям МЧС РФ планируют выделить порядка 15 миллиардов рублей на современную технику. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

По его словам, провели большую работу в сфере материально-технического обеспечения деятельности министерства​​​. Оснащение реагирующих подразделений современной пожарно-спасательной техникой, оборудованием и экипировкой в 2019 году обошлось в 5,9 миллиарда рублей.

«На 2020 год запланировано выделение 14,8 миллиарда рублей», — добавил Евгений Зиничев на итоговом заседании коллегии МЧС.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #россия #зиничев #техника

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