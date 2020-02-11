Почти 15 миллиардов рублей потратят на оснащение МЧС современной техникой

Реагирующим подразделениям МЧС РФ планируют выделить порядка 15 миллиардов рублей на современную технику. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

По его словам, провели большую работу в сфере материально-технического обеспечения деятельности министерства​​​. Оснащение реагирующих подразделений современной пожарно-спасательной техникой, оборудованием и экипировкой в 2019 году обошлось в 5,9 миллиарда рублей.