Россия пока не пригласила Литву на парад Победы в Москву, об этом заявил новый российский посол в Вильнюсе Александр Удальцов.

По словам дипломата, в последние годы литовский посол в России не участвует в параде Победы в Москве, объясняя это соображениями политики, а принимает участие только в торжественных приемах на тему Победы.

«По моим данным, на данный момент, приглашения не направлялись», — цитирует Александра Удальцова РИА Новости.

Отметим, что помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на 75-летие Победы в Москву в 2020 году. Ранее глава Минобороны Эстонии Юри Луйк посоветовал своему президенту Керсти Кальюлайд не ездить на 9 мая в Россию.