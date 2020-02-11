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11:54   11 Февраля 2020
Россия

Россия пока не пригласила Литву на парад Победы в Москву

Россия пока не пригласила Литву на парад Победы в Москву

Россия пока не пригласила Литву на парад Победы в Москву, об этом заявил новый российский посол в Вильнюсе Александр Удальцов. 

По словам дипломата, в последние годы литовский посол в России не участвует в параде Победы в Москве, объясняя это соображениями политики, а принимает участие только в торжественных приемах на тему Победы. 

«По моим данным, на данный момент, приглашения не направлялись», — цитирует Александра Удальцова РИА Новости.

Отметим, что помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на 75-летие Победы в Москву в 2020 году. Ранее глава Минобороны Эстонии Юри Луйк посоветовал своему президенту Керсти Кальюлайд не ездить на 9 мая в Россию.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #литва #75-летие победы

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