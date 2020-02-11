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12:01   11 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

Лукашенко назвал фейковые новости информационной отравой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко современные СМИ с полноценным оружием массового поражения. По мнению белорусского лидера, в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

«Подтасованные факты, фейки, дипфейки, так называемая постправда, когда аудиторией умело манипулируют, намеренно уводя от действительно важных проблем, — эта и другая информационная отрава сродни химическому оружию. То ли еще будет. Нас ожидают еще более сложные вещи, которые просто будет трудно опровергать. По крайней мере, в коротком промежутке времени», – приводит агентство БелТА слова Лукашенко на совещании с руководителями ведущих белорусских СМИ.

Президент Белоруссии отметил, что «целые слои» восприимчивых людей верят в неправдивые новости, становясь беззащитными, поэтому Лукашенко отметил важность борьбы с фейками в современном мире и призвал честно говорить с людьми на их языке.

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Автор: Алина Бранцевич
#сми #лукашенко

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