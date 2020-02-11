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12:43   11 Февраля 2020
Весь мир

МИД Китая призвал Помпео перестать вредить двусторонним отношениям

МИД Китая призвал Помпео перестать вредить двусторонним отношениям

Китай призывает главу Госдепартамента США Майка Помпео перестать очернять политический строй Китайской Народной Республики и вредить развитию отношений двух стран.

Об этом официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил во вторник, комментируя призыв Помпео к американским губернаторам с осторожностью вести бизнес с Китаем, используя принцип «доверяй, но проверяй».

«Последняя речь Помпео игнорирует историю китайско-американских отношений и факты, от начала и до конца она во множестве случаев является отражением ментальности холодной войны и политических предубеждений. Китай выражает в связи с этим решительный протест», - заявил Гэн Шуан.

МИД Китая призвал Помпео перестать вредить двусторонним отношениям

Гуманитарные обмены и региональное сотрудничество всегда были важной частью американо-китайских отношений, добавил дипломат. Действия же госсекретаря США этому препятствуют, а также вступают в противоречие с обоюдным желанием народов обеих стран.

«Мы рекомендуем Помпео отказаться от ментальности холодной войны и идеологических предубеждений, уважать историю китайско-американских отношений, прекратить клеветать в адрес политической системы Китая, а также чинить препятствия нормальным обменам и сотрудничеству между двумя странами», - заключил представитель китайского МИД.

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Автор: Александр Люблинский
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