МИД Китая призвал Помпео перестать вредить двусторонним отношениям

Китай призывает главу Госдепартамента США Майка Помпео перестать очернять политический строй Китайской Народной Республики и вредить развитию отношений двух стран.

Об этом официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил во вторник, комментируя призыв Помпео к американским губернаторам с осторожностью вести бизнес с Китаем, используя принцип «доверяй, но проверяй».

«Последняя речь Помпео игнорирует историю китайско-американских отношений и факты, от начала и до конца она во множестве случаев является отражением ментальности холодной войны и политических предубеждений. Китай выражает в связи с этим решительный протест», - заявил Гэн Шуан.

Гуманитарные обмены и региональное сотрудничество всегда были важной частью американо-китайских отношений, добавил дипломат. Действия же госсекретаря США этому препятствуют, а также вступают в противоречие с обоюдным желанием народов обеих стран.