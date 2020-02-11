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11:38   11 Февраля 2020
Россия

Премьер РФ прибыл с первой рабочей поездкой в Новгородскую область

Премьер РФ прибыл с первой рабочей поездкой в Новгородскую область

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Новгородскую область. Это его первая поездка в Великий Новгород на новой должности.

В Великом Новгороде глава правительства проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Новгородской области, встретится с представителями малого и среднего бизнеса региона, а также посетит ряд объектов города. В составе правительственной делегации в Великом Новгороде также ожидают нового министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Мишустин стал премьер-министром РФ 16 января. Он сменил на этой должности Дмитрия Медведева, который сейчас занимает должность заместителя председателя Совета Безопасности РФ.

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Автор: Алина Бранцевич
#новгородская область #великий новгород #мишустин

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