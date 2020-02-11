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11:30   11 Февраля 2020
Россия

Рабочая группа получила 400 предложений по поправкам к Конституции

Рабочая группа получила 400 предложений по поправкам к Конституции

В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили 138 предложений по поправкам к Конституции, в рабочую группу по изменению основного закона – около 400 предложений, сообщил глава профильного комитета ГД Павел Крашенинников.

«У нас поступили около 400 предложений в рабочую группу. В профильный комитет уже поступили 138 официальных поправок», — сказал Крашенинников на заседании рабгруппы.

15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. Он пояснил, что принятый в РФ в 1993 году документ не исчерпал своего потенциала и смысла в принятии нового Основного закона нет. Однако, по мнению президента, ситуация в стране за десятилетия, прошедшие с момента ее принятия, кардинально изменилась, в связи с чем в Конституцию необходимо внести ряд поправок. При этом Путин отметил, что не может подписать поправки к Конституции, если их не поддержат граждане на общероссийском голосовании.

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Автор: Алина Бранцевич
#госдума #путин #конституция #крашенинников

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