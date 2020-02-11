Кремль подтвердил встречу Путина с рабочей группой по Конституции
Рабочая группа по поправкам в Конституцию в четверг, 13 февраля, встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
По его словам, президент РФ обсудит с рабочей группой поправки в Конституцию. Ранее Владимир Путин встречался с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию в январе.
#НовоОгарёво: Встреча с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию https://t.co/F2dqjNCjay pic.twitter.com/SmdHiJJVwD— Президент России (@KremlinRussia) January 16, 2020