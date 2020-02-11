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11:12   11 Февраля 2020
Весь мир

Посол РФ в ФРГ заявил, что юбилей Победы станет главной темой Мюнхенской конференции

Посол РФ в ФРГ заявил, что юбилей Победы станет главной темой Мюнхенской конференции

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что юбилей Победы станет одной из главных тем на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится в баварской столице с 14 по 16 февраля. 

По словам Нечаева, делегацию из России возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров, как и в 2019 году. Кроме того, в состав российской делегации войдут представители министерства иностранных дел, политики и профильные эксперты. 

«В ходе публичных выступлений приоритетное внимание будет уделено двум значимым историческим событиям, юбилей которых отмечается в этом году – 75-летию Великой Победы, освобождения Европы и мира от нацизма, а также создания ООН, ключевого универсального механизма обеспечения безопасности на международной арене», — цитирует Сергея Нечаева РИА Новости.

Посол отметил, что участники обсудят тему поиска оптимальных путей обеспечения стратегической стабильности и сохранения эффективных механизмов контроля над вооружениями, а также решения острых кризисов. По словам Нечаева, ведущим глобальным центрам следует выработать совместные компромиссные решения по «чувствительным» вопросам.

Посол напомнил о том, что в 2020 году Россию уже посетила канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас, а российский лидер Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров побывали на конференции в Берлине. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #германия #фрг #политика #весь мир #75-летие победы

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