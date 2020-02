Правительство и армия КНР не взламывали бюро кредитных историй Equifax

Китайское правительство и армия никогда не участвовали в киберхищениях торговых секретов. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

По его словам, Китай — непреклонный защитник кибербезопасности, поэтому правительство, армия или же связанные с ними люди никогда не участвовали в кибератаках. Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил четырех китайских хакеров во взломе компьютеров бюро кредитных историй Equifax и хищением персональных данных американцев.

“I’m here to announce the indictment of Chinese military hackers… for breaking into the computer systems of the credit-reporting agency Equifax, and for stealing the sensitive personal information of nearly half of all American citizens.”—AG Barr pic.twitter.com/05qn9fiBQv