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11:06   11 Февраля 2020
Весь мир

Правительство и армия КНР не взламывали бюро кредитных историй Equifax

Правительство и армия КНР не взламывали бюро кредитных историй Equifax

Китайское правительство и армия никогда не участвовали в киберхищениях торговых секретов. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

По его словам, Китай  — непреклонный защитник кибербезопасности, поэтому правительство, армия или же связанные с ними люди никогда не участвовали в кибератаках. Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил четырех китайских хакеров во взломе компьютеров бюро кредитных историй Equifax и хищением персональных данных американцев.

«Мы решительно выступаем против всех форм киберпреступлений и хакерских атак и противостоим им в соответствии с законом», — ответил китайский дипломат​​​.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #китай #хакеры #кибератаки

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