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11:33   11 Февраля 2020
Россия

Гендиректор камчатского телеканала побеседовал со смеющейся ведущей новостей

Гендиректор камчатского телеканала побеседовал со смеющейся ведущей новостей

Генеральный директор камчатского регионального телеканала, где накануне ведущая новостей не смогла сдержать смех, записывая репортаж об индексации ежемесячных выплат для льготников, встретился и побеседовал с девушкой.

Об этом сам Алексей Костылев заявил во вторник, 11 февраля. Слова гендиректора телеканала приводит агентство ТАСС.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа», — сообщил он журналистам, отметив, что в отношении ведущей никаких санкций не принималось.

Напомним, 10 февраля телеведущая на камчатском канале, записывая выпуск новостей, расхохоталась, читая закадровый текст об индексации социальных выплат и о том, на что льготники смогут потратить прибавку. В тексте говорилось, что из суммы немногим более 1,5 тысячи рублей льготники могут потратить на лекарства 900 рублей, 137 рублей – на путевку в санаторий, а оставшиеся деньги (463 рубля) – на проезд в «пригородном или международном транспорте». Именно этот момент и насмешил ведущую.

«Извините, я старалась, вы слышали. (…) А остальные — на международный проезд… Вы это читали?» — поинтересовалась девушка у коллег в студии, порадовавшись при этом, что не находится в прямом эфире.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #телеканал #общество #смех #телевидение #ведущая

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