Гендиректор камчатского телеканала побеседовал со смеющейся ведущей новостей

Генеральный директор камчатского регионального телеканала, где накануне ведущая новостей не смогла сдержать смех, записывая репортаж об индексации ежемесячных выплат для льготников, встретился и побеседовал с девушкой.

Об этом сам Алексей Костылев заявил во вторник, 11 февраля. Слова гендиректора телеканала приводит агентство ТАСС.

«Мы общались уже с ней и со всеми, кто [причастен к этому]. Просто беседа», — сообщил он журналистам, отметив, что в отношении ведущей никаких санкций не принималось.

Напомним, 10 февраля телеведущая на камчатском канале, записывая выпуск новостей, расхохоталась, читая закадровый текст об индексации социальных выплат и о том, на что льготники смогут потратить прибавку. В тексте говорилось, что из суммы немногим более 1,5 тысячи рублей льготники могут потратить на лекарства 900 рублей, 137 рублей – на путевку в санаторий, а оставшиеся деньги (463 рубля) – на проезд в «пригородном или международном транспорте». Именно этот момент и насмешил ведущую.