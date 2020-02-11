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10:49   11 Февраля 2020
Весь мир

Филиппины расторгли военное соглашение с США по размещению их военных в стране

Филиппины расторгли военное соглашение с США по размещению их военных в стране

Филиппины расторгли военное соглашение с США по размещению их военных в стране, с таким заявлением выступил представитель филиппинского лидера Родриго Дутерте Сальвадор Панело. 

По словам Панело, Дутерте принял решение аннулировать соглашение с США, подписанное в 1998 году. Документ давал Вашингтону право легально размещать несколько тысяч своих военных на территории Филиппин. 

«Пришло время, когда мы будем полагаться на самих себя, мы укрепим нашу оборону и не будем полагаться на какую-нибудь другую страну», —  цитирует заявление Панело британская газета The Guardian.

Сообщается, что президент Филиппин поручил министерству иностранных дел передать США ноту о расторжении договора. При этом в силу остаются соглашения между Вашингтоном и Манилой о взаимной военной помощи и расширенном сотрудничестве в сфере обороны.

Ранее США аннулировали визу филиппинского сенатора Рональда дела Роса. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #политика #весь мир #филиппины #дутерте

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