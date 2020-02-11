МО РФ обнародовало уникальные кадры испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»​​​​​​​

Первый серийный российский сторожевой корабль «Адмирал Касатонов» испытывают в Баренцевом море. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил представитель министерства обороны. По его словам, тестируют корабельные системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия.

«Адмирала Касатонова» вооружили зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут», крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», а также современными радиотехническим и гидроакустическим комплексами.