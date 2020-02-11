МО РФ обнародовало уникальные кадры испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»
Первый серийный российский сторожевой корабль «Адмирал Касатонов» испытывают в Баренцевом море. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил представитель министерства обороны. По его словам, тестируют корабельные системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия.
«Адмирала Касатонова» вооружили зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут», крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», а также современными радиотехническим и гидроакустическим комплексами.
«По окончании испытаний корабль войдет в состав Северного флота», — резюмировали в Минобороны РФ.
#Видео Уникальные кадры испытаний первого серийного фрегата #АдмиралКасатонов в Баренцевом море. По их окончании корабль войдет в состав Северного флота https://t.co/KS1gYCM34M #СеверныйФлот #Корабли #ОПК #Испытания pic.twitter.com/2tDLRm785u— Минобороны России (@mod_russia) February 10, 2020