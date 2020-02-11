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10:43   11 Февраля 2020
Россия

МО РФ обнародовало уникальные кадры испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»​​​​​​​

МО РФ обнародовало уникальные кадры испытаний фрегата «Адмирал Касатонов»​​​​​​​

Первый серийный российский сторожевой корабль «Адмирал Касатонов» испытывают в Баренцевом море. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщил представитель министерства обороны. По его словам, тестируют корабельные системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают фрегат от атак высокоточного ракетного оружия.

«Адмирала Касатонова» вооружили зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут», крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс», а также современными радиотехническим и гидроакустическим комплексами.

«По окончании испытаний корабль войдет в состав Северного флота», — резюмировали в Минобороны РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#минобороны #видео #фрегат #адмирал касатонов

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