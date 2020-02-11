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 Более 400 китайцев находятся под меднаблюдением в субъектах ДВФО

Более 400 китайцев находятся под меднаблюдением в субъектах ДВФО
Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

 Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

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10:26   11 Февраля 2020
Россия

Россиянам напомнили о сокращенных рабочих неделях в феврале и марте

Россиянам напомнили о сокращенных рабочих неделях в феврале и марте

Россиянам напомнили о сокращенных рабочих неделях в феврале и марте. Как сообщает Роструд, из-за того, что в этом году День защитника Отечества выпадает на воскресенье, выходной перенесли на понедельник, 24 февраля. Таким образом отдыхать предстоит три дня. 

Кроме того, в честь Международного женского дня россияне также будут отдыхать три дня в марте — с 7 по 9 число. Рабочая неделя сократится до четырех дней и продлится с 10 по 13 марта включительно. При этом ведомство напоминает работодателям, что в преддверии праздников рабочий день сокращается на один час: 21 февраля и 6 марта, передает «Российская газета». 

Напомним, что следующие праздники ждут россиян в мае: с 1 по 5, а также с 9 по 11 число. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #праздник #общество #выходные #роструд #23 февраля #8 марта

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