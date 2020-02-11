Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке готовности инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС — INIR 3 — прибудет в Минск 24 февраля. Об этом сообщил заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.
По его словам, Белоруссия действительно ждет миссию МАГАТЭ, которая оценит готовность республики к эксплуатации станции по всему комплексу ядерной инфраструктуры. Проверят кадровое обеспечение, готовность станций, работу с общественностью, обращение с радиоактивными отходами, государственную политику в этой области.
«Миссия Международного агентства по атомной энергии по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3) начнет работу 24 февраля», — сказал Михаил Михадюк.
It’s day 2 of IAEA's international conference on nuclear security #ICONS2020! Watch live: https://t.co/u2e30NQRqL pic.twitter.com/RJMLhESyFt— International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) February 11, 2020