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10:34   11 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке готовности инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС  — INIR 3  — прибудет в  Минск 24 февраля. Об этом сообщил заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.

По его словам, Белоруссия действительно ждет миссию МАГАТЭ, которая оценит готовность республики к эксплуатации станции по всему комплексу ядерной инфраструктуры. Проверят кадровое обеспечение, готовность станций, работу с общественностью, обращение с радиоактивными отходами, государственную политику в этой области.

«Миссия Международного агентства по атомной энергии по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3) начнет работу 24 февраля», — сказал Михаил Михадюк.

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Автор: Анатолий Кубарев
#белоруссия #минэнерго #ядерная энергетика #магатэ

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