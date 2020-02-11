Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по оценке готовности инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС — INIR 3 — прибудет в Минск 24 февраля. Об этом сообщил заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.

По его словам, Белоруссия действительно ждет миссию МАГАТЭ, которая оценит готовность республики к эксплуатации станции по всему комплексу ядерной инфраструктуры. Проверят кадровое обеспечение, готовность станций, работу с общественностью, обращение с радиоактивными отходами, государственную политику в этой области.

«Миссия Международного агентства по атомной энергии по оценке готовности национальной инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации АЭС (INIR 3) начнет работу 24 февраля», — сказал Михаил Михадюк.