Видео беседы полиции с Pussy Riot выложили в интернет

Федеральное агентство новостей опубликовало в интернете видеозапись беседы сотрудников полиции с оппозиционерами из группы Pussy Riot.

В числе тех, с кем беседовали полицейские оказалась и скандально известная Надежда Толоконникова, которая снимала все на свой телефон.

Сотрудник полиции напомнил участникам мероприятия о недопустимости любых проявлений экстремизма при проведении массовых акций – от пикета до шествия. В противном случае, подчеркнул полицейский, будет зафиксировано нарушение федерального закона.

Активисты-оппозиционеры выслушали сотрудника полиции, приняли информацию и в подтверждение этого поставили свои подписи.