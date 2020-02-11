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10:37   11 Февраля 2020
Россия

Видео беседы полиции с Pussy Riot выложили в интернет

Видео беседы полиции с Pussy Riot выложили в интернет

Федеральное агентство новостей опубликовало в интернете видеозапись беседы сотрудников полиции с оппозиционерами из группы Pussy Riot.

В числе тех, с кем беседовали полицейские оказалась и скандально известная Надежда Толоконникова, которая снимала все на свой телефон.

Сотрудник полиции напомнил участникам мероприятия о недопустимости любых проявлений экстремизма при проведении массовых акций – от пикета до шествия. В противном случае, подчеркнул полицейский, будет зафиксировано нарушение федерального закона.

Активисты-оппозиционеры выслушали сотрудника полиции, приняли информацию и в подтверждение этого поставили свои подписи.

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Автор: Александр Люблинский
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