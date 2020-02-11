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 Более 400 китайцев находятся под меднаблюдением в субъектах ДВФО

Более 400 китайцев находятся под меднаблюдением в субъектах ДВФО
Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

 Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

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 Двух высокопоставленных чиновников уволили в Китае из-за эпидемии коронавируса

Двух высокопоставленных чиновников уволили в Китае из-за эпидемии коронавируса
10:14   11 Февраля 2020
Россия

Более 400 китайцев находятся под меднаблюдением в субъектах ДВФО

Более 400 китайцев находятся под меднаблюдением в субъектах ДВФО

В субъектах Дальневосточного федерального округа с 1 февраля находятся под медицинским наблюдением 418 граждан Китая. Об этом сообщил представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По его словам, главный государственный санитарный врач РФ постановил, что с 1 февраля в субъектах ДВФО под медицинским наблюдением находятся 418 китайцев, в том числе имеющих вид на жительство в России.

Китайские власти 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Возбудитель болезни  — коронавирус 2019-nCoV.

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Автор: Анатолий Кубарев
#роспотребнадзор #китай #двфо #коронавирус

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