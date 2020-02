Более 400 китайцев находятся под меднаблюдением в субъектах ДВФО

В субъектах Дальневосточного федерального округа с 1 февраля находятся под медицинским наблюдением 418 граждан Китая. Об этом сообщил представитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

По его словам, главный государственный санитарный врач РФ постановил, что с 1 февраля в субъектах ДВФО под медицинским наблюдением находятся 418 китайцев, в том числе имеющих вид на жительство в России.

Китайские власти 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии. Возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV.

On 11-12 February, WHO is convening a global research and innovation forum to mobilize international action, and identify knowledge gaps & research priorities to contribute to the control of #2019nCoV WHO situation report 10 February 2020 https://t.co/aklvPnSg5G pic.twitter.com/Iz7cTKmiU9