Член комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич объяснил, почему контрразведка США боится Россию и Китай. По словам сенатора, у Соединенных Штатов закончились знаковые события, чтобы продолжать русофобию.

Ранее контрразведка США опубликовала стратегию развития до 2022 года, где в числе главных угроз отмечены Россия и Китай, а также Куба, Иран и КНДР. Страны фактически приравниваются к таким угрозам как запрещенные в РФ террористические организации ИГ и «Аль-Каида».

Особое внимание контрразведка в документе уделяет тому, что указанные государства располагают биометрическими устройствами, автономными системами, продвинутыми механизмами шифрования и наблюдения, изображениями высокого разрешения и анализом данных. Все это позволяет использовать информацию как стратегический ресурс «в достижении целей в сфере экономической безопасности и оказания давления на их конкурентов», уверены в Вашингтоне.

По словам Клинцевича, США хотят продолжать развивать русофобию, но все события на эту тему давно закончились, поэтому Вашингтон прибегает к таким методам.

«В этом заявлении не сказан какой-то факт, связанный с какими-то действиями, с подготовкой каких-либо мероприятий, с готовящейся специальной операцией со стороны России, каких-то военизированных организаций в виде спецслужб», — цитирует Клинцевича iReactor.

По словам сенатора, к таким заявлениям со стороны Вашингтона не стоит серьезно относиться, так как Москве не удастся остановить «поток грязи», который бесконечно исходит от США по отношению к России. Клинцевич предложил уничижительно или с юмором реагировать на такие заявления, так как на данный момент у России нет инструментария, чтобы противостоять в информационной войне.

«То, что сказали они, передают все информационные агентства, а то, что сказали мы, передается через небольшой информационный ресурс. Тут ничего не сделаешь. Это объявленная война, информационная. И русофобия в этой войне – основной источник, они его будут эксплуатировать», — говорит российский сенатор.

Клинцевич отметил, что при таком примитивном подходе контрразведка США в скором времени потеряет свое значение и авторитет.