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 Более 400 китайцев находятся под меднаблюдением в субъектах ДВФО

Более 400 китайцев находятся под меднаблюдением в субъектах ДВФО
Белоруссия 24 февраля ждет миссию МАГАТЭ по оценке ядерной инфраструктуры

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 Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

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 Двух высокопоставленных чиновников уволили в Китае из-за эпидемии коронавируса

Двух высокопоставленных чиновников уволили в Китае из-за эпидемии коронавируса
9:40   11 Февраля 2020
Весь мир

Двух высокопоставленных чиновников уволили в Китае из-за эпидемии коронавируса

Двух высокопоставленных чиновников уволили в Китае из-за эпидемии коронавируса

Двух высокопоставленных чиновников уволили в Китае из-за эпидемии коронавируса, об этом передает телеканал CGTN.

В числе уволенных — секретарь комитета Компартии Китая в Комитете здравоохранения Чжан Цзинь и руководитель Комитета здравоохранения Лю Инцзы. Оба являются представителями из провинции Хубэй, где началась вспышка нового коронавируса. На оба этих поста назначен Ван Хэшэн, он является заместителем руководителя Госкомитета здравоохранения Китая. 

Новый вид коронавируса вызывает пневмонию. Власти Китая заявляют о 42,6 тысячи подтвержденных случаях инфицирования вирусом. Болеют пневмонией 37,6 тысячи человек, из которых 7333 находятся в тяжелом состоянии. Скончались в Китае 1016 человек. При этом количество вылечившихся составляет 3996 человек.

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Автор: Ольга Воскресенская
#китай #общество #весь мир #коронавирус

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