МИД РФ заявил, что «нормандская четверка» не обсуждает ввод миротворцев ООН в Донбасс

Повестка дня «нормандской четверки» на данный момент не включает в себя обсуждение присутствия в Донбассе миротворцев ООН.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. В частности, отвечая на вопрос журналистов, обсуждается ли возможность введения в Донбасс миротворческих сил ООН, Руденко заявил:

«Что касается идеи присутствия ООН в Донбассе, то этот вопрос сейчас в «нормандской» повестке дня не значится. В 2017 году Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о развертывании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ. Никакой официальной реакции на него до сих пор не поступало».

По словам замминистра, ряд западных партнеров, вместо того, чтобы дать ответ на российскую резолюцию, продвигают концепции некой «операции по принуждению к миру», которая стала бы просто силовым возвращением Донбасса в состав Украины без какого-либо особого статуса, то есть в нарушение минских договоренностей.

Напомним, бывший постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, который в конце минувшего года был назначен новым послом Киева в США, заявил в декабре, что украинская сторона может вынести на рассмотрение Совбеза ООН вопрос о миротворческой миссии на востоке страны.