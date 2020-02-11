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 Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины
«Нормандская четверка» не обсуждает ввод миротворцев ООН в Донбасс

«Нормандская четверка» не обсуждает ввод миротворцев ООН в Донбасс

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10:09   11 Февраля 2020
Весь мир

«Нормандская четверка» не обсуждает ввод миротворцев ООН в Донбасс

«Нормандская четверка» не обсуждает ввод миротворцев ООН в Донбасс

Повестка дня «нормандской четверки» на данный момент не включает в себя обсуждение присутствия в Донбассе миротворцев ООН.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. В частности, отвечая на вопрос журналистов, обсуждается ли возможность введения в Донбасс миротворческих сил ООН, Руденко заявил:

«Что касается идеи присутствия ООН в Донбассе, то этот вопрос сейчас в «нормандской» повестке дня не значится. В 2017 году Россия внесла в СБ ООН проект резолюции о развертывании миссии ООН по охране СММ ОБСЕ. Никакой официальной реакции на него до сих пор не поступало».

МИД РФ заявил, что «нормандская четверка» не обсуждает ввод миротворцев ООН в Донбасс

По словам замминистра, ряд западных партнеров, вместо того, чтобы дать ответ на российскую резолюцию, продвигают концепции некой «операции по принуждению к миру», которая стала бы просто силовым возвращением Донбасса в состав Украины без какого-либо особого статуса, то есть в нарушение минских договоренностей.

Напомним, бывший постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, который в конце минувшего года был назначен новым послом Киева в США, заявил в декабре, что украинская сторона может вынести на рассмотрение Совбеза ООН вопрос о миротворческой миссии на востоке страны.

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Автор: Александр Люблинский
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