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9:19   11 Февраля 2020
Россия

Полиция прервала съемки клипа Pussy Riot, задержав одного из участников с наркотиками

Полиция прервала съемки клипа Pussy Riot, задержав одного из участников с наркотиками

Полиция дважды прервала съемки клипа группы Pussy Riot, задержав одного из участников с наркотиками, сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН)

Ранее правоохранители уже прерывали съемки, но команда решила продолжать уже в другой локации. Полиция нагрянула и туда, задержав десять человек. По данным источника ФАН, участники собирались снимать клип в поддержку ЛГБТ и гендерного равенства, а также против действий полиции на акциях протеста. 

«Все они были задержаны и доставлены в отдел полиции в Василеостровском районе. При обыске у одного из задержанных нашли кое-что», — сообщает источник. 

Полиция прервала съемки клипа Pussy Riot, задержав одного из участников с наркотиками

По словам источника, у 19-летнего задержанного по имени Иван А. правоохранители нашли три пластиковых пакета с растительным содержимым, два из которых он пытался спрятать в трусы. Как рассказал задержанный, он купил запрещенное вещество на одном из сайтов. 

«На Ивана А. составлен протокол об административном правонарушении за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», — передает ФАН.

Одного из несовершеннолетних участников съемки из полиции пришлось забирать отцу, остальных отпустили после опроса. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #съемки #pussy riot

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