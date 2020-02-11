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8:57   11 Февраля 2020
Россия

Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Челябинском

Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Челябинском

Три человека погибли и пятеро пострадали в ДТП в Челябинской области, сообщает региональная ГИБДД.

Авария произошла ранним утром во вторник, 11 февраля, на 101-м километре трассы «Южноуральск — Магнитогорск». 30-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Haval, за рулем которой находился 58-летний мужчина. 

В результате столкновения водитель Ford, его пассажирка и женщина из Haval скончались на месте. В больницу госпитализировали пятерых человек, среди них — четырехлетний ребенок. О состоянии пострадавших не сообщается. 

«В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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