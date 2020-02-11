Самолет Новосибирск — Москва вернулся в аэропорт из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Инцидент произошел утром во вторник, 11 февраля.

Самолет авиакомпании S7 вылетел из новосибирского аэропорта Толмачево в российскую столицу. Экипаж увидел сработавший датчик технической неисправности, поэтому командир воздушного судна принял решение возвращаться обратно. На борту находились 132 пассажира, посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Отмечается, что авиакомпания оперативно предоставила для вылета пассажиров резервный самолет, который отправился в путь спустя полтора часа. Сейчас вернувшийся в Толмачево борт обследуют авиатехники, прокуратура проводит проверку, уточняет РИА Новости.