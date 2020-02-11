Американская контрразведка назвала Россию и Китай главными угрозами

Американская контрразведка в своей стратегии развития до 2022 года назвала Россию и Китай главными угрозами. Документ опубликован на сайте Национального центра контрразведки и безопасности США. В документе сообщается, что увеличивается «число игроков», нацеленных на Соединенные Штаты.

«Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — отмечает контрразведка.

Также в список угроз по версии США относится Куба, Иран, Северная Корея, движение «Хезболлах», запрещенные в РФ террористические организации «ИГ* и «Аль-Каида»*, транснациональные криминальные организации. Фактически этим документом американская контрразведка ставит Россию в один список с террористами.

* ИГ, «Аль-Каида» - запрещенные на территории России террористические группировки.