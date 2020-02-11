Террористы дважды за сутки использовали «шахид-мобили» против армии Сирии

Боевики дважды за прошедшие сутки использовали «шахид-мобили» против армии Сирии в Алеппо. Об этом сообщил ФАН военный источник в САР Ахмад Марзук.

Согласно данным на 07:00 вторника, Сирийская арабская армия и союзные силы нанесли удары по позициям боевиков в Алеппо. Также они нанесли авиаудары по боевикам в Идлибе.

В свою очередь «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляла позиции САА в Латакии. Также боевики дважды применили начиненные взрывчаткой автомобили против армии Сирии в районе накануне освобожденного поселка Мизнан на юге Алеппо. Это уже десятый по счету «шахид-мобиль» с начала месяца.

В провинции Идлиб на трассе М5 продолжаются столкновения между войсками правительства и бандформированиями боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», которых поддерживает турецкая армия. Анкара также заявила, что не намерены оставлять наблюдательные пункты в Идлибе.