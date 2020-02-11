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 Террористы дважды за сутки использовали «шахид-мобили» против армии Сирии

Террористы дважды за сутки использовали «шахид-мобили» против армии Сирии
7:48   11 Февраля 2020
Весь мир

Террористы дважды за сутки использовали «шахид-мобили» против армии Сирии

Террористы дважды за сутки использовали «шахид-мобили» против армии Сирии

Боевики дважды за прошедшие сутки использовали «шахид-мобили» против армии Сирии в Алеппо. Об этом сообщил ФАН военный источник в САР Ахмад Марзук.

Согласно данным на 07:00 вторника, Сирийская арабская армия и союзные силы нанесли удары по позициям боевиков в Алеппо. Также они нанесли авиаудары по боевикам в Идлибе.

В свою очередь «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляла позиции САА в Латакии. Также боевики дважды применили начиненные взрывчаткой автомобили против армии Сирии в районе накануне освобожденного поселка Мизнан на юге Алеппо. Это уже десятый по счету «шахид-мобиль» с начала месяца.

В провинции Идлиб на трассе М5 продолжаются столкновения между войсками правительства и бандформированиями боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», которых поддерживает турецкая армия. Анкара также заявила, что не намерены оставлять наблюдательные пункты в Идлибе.

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Автор: Олег Королев
#сирия #идлиб

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