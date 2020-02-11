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Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

 Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке
Стариков и больных эвакуируют с японского лайнера Diamond Princess

Стариков и больных эвакуируют с японского лайнера Diamond Princess

 Власти Южной Кореи подтвердили 28-й случай заражения коронавирусом

Власти Южной Кореи подтвердили 28-й случай заражения коронавирусом
7:19   11 Февраля 2020
Весь мир

Стариков и больных эвакуируют с японского лайнера Diamond Princess

Стариков и больных эвакуируют с японского лайнера Diamond Princess

Японские власти приступили к эвакуации пожилых и больных людей с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине близ берегов из-за коронавируса. Об этом сообщает Asahi.

Всего в Японии зарегистрирован 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек - члены и пассажиры экипажа круизного лайнера Diamond Princess. К моменту прибытия к порту Йокогама 20 января на нем находилось 3700 человек. В их числе 24 россиянина, заразившихся среди них нет.

МИД Японии сообщил, что по состоянию на понедельник, 1850 из 3700 человек на судне обратились за такими необходимыми лекарствами, как инсулин. Больше половины пассажиров - люди старше 70 лет.

В понедельник положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у 65 человек. Таким образом, всего на берег с новым типом коронавируса было направлено 135 человек.

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Автор: Олег Королев
#япония #коронавирус

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