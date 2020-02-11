Стариков и больных эвакуируют с японского лайнера Diamond Princess

Японские власти приступили к эвакуации пожилых и больных людей с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине близ берегов из-за коронавируса. Об этом сообщает Asahi.

Всего в Японии зарегистрирован 161 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 135 человек - члены и пассажиры экипажа круизного лайнера Diamond Princess. К моменту прибытия к порту Йокогама 20 января на нем находилось 3700 человек. В их числе 24 россиянина, заразившихся среди них нет.

МИД Японии сообщил, что по состоянию на понедельник, 1850 из 3700 человек на судне обратились за такими необходимыми лекарствами, как инсулин. Больше половины пассажиров - люди старше 70 лет.

В понедельник положительные тесты на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у 65 человек. Таким образом, всего на берег с новым типом коронавируса было направлено 135 человек.