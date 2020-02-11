Власти Южной Кореи подтвердили 28-й случай заражения коронавирусом

Южная Корея подтвердила 28-й случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве страны.

Новым носителем короновируса стала 30-летняя гражданка КНР, знакомая одного из ранее заболевших. Как контактировавший с носителем вируса человек она была на домашнем карантине, к ходе которого прошла проверку. Проведенные анализы показали, что у девушки в организме есть коронавирус. Сейчас она находится в больнице города Коян.

Четыре пациента уже выписаны из больницы. Таким образом, сейчас на лечении находятся 24 человека. Еще 865 проходят проверку.

Минздрав республики сообщил, что в 124 общественных медицинских центрах по всей стране доступен новый быстрый вариант анализа на коронавирус. Теперь в Южной Корее возможно проводить до трех тысяч анализов в день.