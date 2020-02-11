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 Власти Южной Кореи подтвердили 28-й случай заражения коронавирусом

Власти Южной Кореи подтвердили 28-й случай заражения коронавирусом
Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 регионах России

Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 регионах России

 Поправки о расширении маткапитала внесены в Госдуму РФ

Поправки о расширении маткапитала внесены в Госдуму РФ
Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

 Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке

Глава офиса президента Украины подал заявление об отставке
Стариков и больных эвакуируют с японского лайнера Diamond Princess

Стариков и больных эвакуируют с японского лайнера Diamond Princess

 Власти Южной Кореи подтвердили 28-й случай заражения коронавирусом

Власти Южной Кореи подтвердили 28-й случай заражения коронавирусом
6:38   11 Февраля 2020
Весь мир

Власти Южной Кореи подтвердили 28-й случай заражения коронавирусом

Власти Южной Кореи подтвердили 28-й случай заражения коронавирусом

Южная Корея подтвердила 28-й случай заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщает организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при Минздраве страны.

Новым носителем короновируса стала 30-летняя гражданка КНР, знакомая одного из ранее заболевших. Как контактировавший с носителем вируса человек она была на домашнем карантине, к ходе которого прошла проверку. Проведенные анализы показали, что у девушки в организме есть коронавирус. Сейчас она находится в больнице города Коян.

Четыре пациента уже выписаны из больницы. Таким образом, сейчас на лечении находятся 24 человека. Еще 865 проходят проверку.

Минздрав республики сообщил, что в 124 общественных медицинских центрах по всей стране доступен новый быстрый вариант анализа на коронавирус. Теперь в Южной Корее возможно проводить до трех тысяч анализов в день.

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Автор: Олег Королев
#южная корея #коронавирус

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