Жители Сирии рассказали о восстановлении предприятий в провинции Хама

Жители сирийской провинции Хама рассказали журналистам РИА «Новости» о восстановлении предприятий в регионе.

После успешного контрнаступления армии Сирии на позиции боевиков, обосновавшихся в Идлибской зоне деэскалации, в провинции Хама стало гораздо меньше обстрелов. Постепенно люди стали возвращаться в дома, занялись восстановлением разрушенного за годы войны хозяйства.

Уже сейчас в провинции восстановлены и стали полностью функционировать знаменитые ирригационные колеса нории - одной из древнейших систем орошения. Сельскохозяйственные угодья очищены от мин.

Также свою работу начинают новые частные лавки и предприятия, где трудятся как местные жители, так и беженцы. Власти региона обещают помочь с работой всем, кто обратится за помощью.

Один из предприятий, предоставляющих работу, является завод по производству кирпичей и стройматериалов. Директор предприятия Усама Хамуд рассказал, что завод был построен еще в 2003 году, но из-за боевиков пришлось его семье все бросить. По его словам, он вернулся на родину полтора года назад, и производство приходилось организовывать практически с нуля.

«Люди начинают жить нормальной жизнью, начинают строить дома, появляется спрос на нашу продукцию. У нас сейчас очень много клиентов», — рассказал Хамуд.

Прораб, руководящий строительством заправки, Абдул Авад, рассказал, что его бригада строит уже вторую заправочную станцию на трассе. У них есть еще несколько объектов, на которых также идет работа.

Тракторист Ахмед Аших Судана рассказал, что последний раз он пахал свое поле лет семь назад. По его словам, после прихода армии Сирии теперь появилась возможность посадить горох и пшеницу.