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Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

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5:33   11 Февраля 2020
Ближнее зарубежье

Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

Промышленность на Украине гибнет, заявил депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

По его словам, промышленное производство на Украине впервые падает с 2015 года. Нардеп предложил создать министерство промышленности, чтобы восстанавливать данную сферу, создавать рабочие места и увеличивать продажи украинских товаров.

Депутат выразил недоумение тем, что в стране, которая была крупнейшей промышленной республикой СССР,  которая была сопоставима по уровню ВВП с Францией, нет министерства промышленности.

Ранее украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что «просадка промышленности» является главной причиной падения бюджетных доходов. По данным Госстата Украины, в ноябре прошлого года серьезно замедлились почти все отрасли: перерабатывающая — на пять процентов, добывающая — на восемь, поставки газа и электроэнергии - на 12.

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Автор: Олег Королев
#украина #промышленность

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