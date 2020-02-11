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Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 регионах России

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Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 регионах России

Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 регионах России

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Нардеп от партии Зеленского заявил о гибели промышленности Украины

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5:05   11 Февраля 2020
Россия

Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 регионах России

Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 регионах России

Недельные эпидемические пороги гриппа и ОРВИ возросли в 37 субъектах РФ, сообщает Роспотребнадзор.

Ведомство заявляет, что на шестой неделе текущего года на территории Россиии продолжается географическое распространение эпидемической заболеваемости ОРВИ и гриппом. Недельные пороги превышены также в девяти центральных городах регионов.

Отмечается, что данными заболевания в основном затронули детей 7-14 лет. Среди вирусов чаще всего встречается вирус гриппа B.

При подготовке к эпидемическому подъем й были привиты около 74 миллиона россиян, что составляет чуть более половины населения РФ. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

Согласно данным ВОЗ, высокая активность вирусов гриппа наблюдается в 30 странах Европы.

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Автор: Олег Королев
#россия #грипп

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